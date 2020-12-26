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GeForce RTX 3090 на частотах 2715/23040 МГц показала лучший результат в 3DMark Port Royal

По заветам Винса Люсидо.
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Судя по приготовлениям финского оверклокера Luumi, праздничную неделю он решил провести с пользой для мировой статистики экстремального разгона. Он основательно расширил набор доступных ему комплектующих EVGA и K|ngp|n Cooling, созданных под чутким руководством известного «ветерана отрасли» Винса Люсидо (Vince Lucido).

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Источник изображения: HWBot, Luumi

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К материнской плате EVGA Z490 Dark K|ngp|n Edition были добавлены видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 K|ngp|n Edition, блок питания SuperNOVA G2 мощностью 2000 Вт и резервуар для жидкого азота TEK-9 Icon 3.0, устанавливаемый на графический процессор. Он и позволил поднять частоты видеокарты до 2715/23040 МГц. Жидкостная система охлаждения позволяла удерживать температуру центрального процессора Intel Core i9-10900K в заданных рамках, частота достигла 5400 МГц с сохранением активности десяти ядер и двадцати потоков.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

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Этого хватило, чтобы набрать 18 343 балла в 3DMark Port Royal и занять первое место среди одиночных видеокарт. В 3DMark Fire Strike Ultra при частотах видеокарты 2610/22592 МГц был получен результат 16 908 баллов, соответствующий второму месту среди систем с единственным графическим процессором.

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экстремальный разгон evga geforce rtx 3090
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