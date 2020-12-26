Компания Gigabyte силами своего британского представительства решила напомнить любителям проводить странные эксперименты со своим зрением о голографических картинках, «проявляющихся» из массива однотипных элементов. Подобные изображения были популярны в полиграфическом исполнении в далёком, по меркам отрасли, прошлом, но в честь приближающихся праздников марка AORUS решила напомнить о забытом развлечении.

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Источник изображения: Twitter, Gigabyte

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Для получения полных ощущений рекомендуем перейти по ссылке к первоисточнику или развернуть увеличенный вариант изображения на полный экран, а от себя добавим, что голограмма скрывает логотип марки AORUS, слегка утопленный относительно основной поверхности. Для проявления его очертаний на картинку нужно некоторое время смотреть в расфокусе, словно бы сквозь неё.