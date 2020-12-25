Выпуск материнских плат под процессоры Intel Ice Lake-SP начнётся не ранее второго квартала
Обещания Intel развернуть массовое производство 10-нм процессоров Ice Lake-SP для серверного применения в середине следующего квартала довольно быстро обросли комментариями других участников рынка. Многие из них считают, что фактические поставки серверных систем на базе долгожданных процессоров, дебют которых переносился около четырёх раз, будут развёрнуты не ранее второго квартала.
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Подобной точки зрения придерживаются и опрошенные сайтом DigiTimes производители печатных плат для серверного оборудования. Изделия для платформы Intel Whitley, обеспечивающей поддержку процессоров Ice Lake-SP, начнут поставляться ими со второго квартала.
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Представители Intel по поводу сроков появления процессоров Xeon-SP теперь считают нужным заявлять, что смещение на несколько недель существенной роли не играет. Принято считать, что AMD свои 7-нм процессоры EPYC с архитектурой Zen 3 представит в первом квартале, а задержка с анонсом Ice Lake-SP частично обусловлена желанием Intel подтянуть характеристики своих изделий до уровня продукции конкурента.
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