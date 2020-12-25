Приближение новогодних праздников, вне всякого сомнения, негативно скажется на блогерском промысле, а пятничный дайджест на страницах сайта DigiTimes рискует надолго стать «матерью всех новостей». Во всяком случае, этот тайваньский ресурс признаёт только китайские праздники, а потому в последнюю неделю года работает в обычном режиме.

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Источник изображения: TSMC

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Именно этот источник выражает мнение участников рынка полупроводниковых компонентов, согласно которому решение NVIDIA обратиться за услугами по выпуску своих игровых графических процессоров к Samsung не окажет негативного влияния на бизнес TSMC. Компания Apple и другие клиенты охотно загрузят своими заказами все доступные мощности тайваньского производителя. Qualcomm тоже поддался на уговоры Samsung, но TSMC не станет горевать об утрате заказов и этого американского разработчика.