AMD подарила «проспавшему» участнику розыгрыша новый процессор и футболки
Один из участников обсуждения на страницах Reddit, проживающий в Канаде, поделился поучительной историей об участии в розыгрыше ценных призов, посвящённом пятидесятилетию AMD. Непосредственно розыгрыш проводился в мае 2019 году, но автор публикации признаётся, что в тот момент отрёкся от всех социальных сетей, чтобы сосредоточиться на получении высшего образования, а когда вернулся к проверке пропущенных сообщений, то понял, что упустил возможность получения приза в виде юбилейной версии процессора AMD Ryzen 7 2700X.
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Курирующий направление видеокарт представитель AMD заметил эту публикацию, пообещав каким-то образом компенсировать факт передачи изначального приза другому победителю, который оказался более отзывчивым на момент проведения розыгрыша. Завершивший своё обучение в университете канадец несколько дней спустя поделился фотографией, на которой изображено содержимое посылки, полученной от AMD. Помимо коробочной версии процессора Ryzen 7 3800X, в ней нашлось место для нескольких фирменных футболок и другой сувенирной атрибутики.
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