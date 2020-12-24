MSI ограничит ассортимент моделей Radeon RX 6800 из-за дефицита видеочипов
Ресурс VideoCardz в это сложное для авторов новостей время изыскал возможность найти достойный информационный повод на канале MSI Insider, где представители одноимённой тайваньской компании в очередной раз заговорили о дефиците графических процессоров Navi 2X, используемых для производства видеокарт серии Radeon RX 6xxx.
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Сообщается, что нехватка графических процессоров вынудила MSI предлагать клиентам только модели видеокарт семейства GAMING, сократив ассортимент модификаций Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800. По сути, весь выбор для конечных потребителей продукции MSI сведётся к четырём моделям видеокарт серии GAMING, а вариантов типа SUPRIM или модификации с вентилятором тангенциального типа пока в линейке продукции этого производителя предусмотрено не будет. По мере улучшения ситуации с поставками графических процессоров MSI вернётся к вопросу их выпуска.
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