В начале декабря, как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, китайского миллиардера Джека Ма (Jack Ma), которого принято считать богатейшим человеком в КНР, вызвали на доверительный разговор представители власти, после чего рекомендовали ему не покидать пределов страны.

реклама

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде RX 6800XT - дороже 100 000р, смотри RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Источник изображения: Reuters

реклама

На этой неделе стало известно о проводимом в отношении Alibaba и Ant Group, которые были основаны Джеком Ма, антимонопольном расследовании. Китайские власти, по словам правительственного издания People’s Daily, обеспокоены растущим влиянием интернет-монополий, а потому намереваются более решительно регулировать их деятельность в обозримом будущем. По инициативе властей КНР в ноябре было сорвано публичное размещение акций Ant Group, в ходе которого Джек Ма рассчитывал выручить не менее $35 млрд. По слухам, миллиардер готов в случае необходимости передать государству часть своих активов.