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Бизнес китайского гиганта Alibaba стал объектом внимания китайских антимонопольных органов

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В начале декабря, как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, китайского миллиардера Джека Ма (Jack Ma), которого принято считать богатейшим человеком в КНР, вызвали на доверительный разговор представители власти, после чего рекомендовали ему не покидать пределов страны.

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Источник изображения: Reuters

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На этой неделе стало известно о проводимом в отношении Alibaba и Ant Group, которые были основаны Джеком Ма, антимонопольном расследовании. Китайские власти, по словам правительственного издания People’s Daily, обеспокоены растущим влиянием интернет-монополий, а потому намереваются более решительно регулировать их деятельность в обозримом будущем. По инициативе властей КНР в ноябре было сорвано публичное размещение акций Ant Group, в ходе которого Джек Ма рассчитывал выручить не менее $35 млрд. По слухам, миллиардер готов в случае необходимости передать государству часть своих активов.

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