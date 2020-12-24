Немецкий оверклокер Dancop недавно сообщил о своём возвращении в мир экстремального разгона. Пока он использует в своих экспериментах не самые современные видеокарты, но центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X от его деловых партнёров ему достался выдающийся.

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Источник изображения: Dancop, HWBot

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Соратник знаменитого Der8auer’а при помощи жидкого азота разогнал указанный процессор до 6154 МГц с сохранением активности шести ядер и шести потоков. Видеокарта GeForce GTX 980 Ti существенному разгону не подвергалась, её максимальные частоты составили 1240/1341/8000 МГц против номинальных 1190/1291/7200 МГц.

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Источник изображения: Dancop, HWBot

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Такого сочетания компонентов хватило, чтобы набрать в 3DMark05 более ста тысяч баллов впервые за историю наблюдений. Фактический результат составил 101 082 балла, он позволил занять первое место в абсолютном зачёте.