Европейские поставщики считают американские санкциями против Китая несправедливыми
Деловое издание Financial Times поделилось комментариями некоторых европейских поставщиков полупроводниковых компонентов относительно практики применения американских санкций в отношении китайских компаний. Как известно, для снабжения последних продукцией или технологиями американского происхождения необходимо получать в США экспортную лицензию. Именно этот процесс кажется европейским игрокам рынка не совсем справедливым.
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По их словам, американские компании подобные лицензии получают гораздо проще и быстрее, чем европейские. Справедливости ради, нужно вспомнить о наличии профильной лицензии у Sony и Samsung, которые не могут похвастать американским происхождением. На условиях анонимности один из европейских поставщиков Huawei заявил, что после вступления в силу американских санкций его рыночную нишу поделили между собой американские конкуренты, которые обошли ограничения на сотрудничество с китайской компанией за счёт использования посредников.
Добавим, что новые санкции против SMIC наверняка коснутся компании ASML, базирующейся в Нидерландах. Она является крупнейшим поставщиком литографических сканеров, которые нужны для производства полупроводниковых чипов. Вряд ли у ASML появится возможность поставлять оборудование SMIC, если сложилась подобная практика предоставления экспортных лицензий США. Кроме того, американские власти не заинтересованы в упрощении технологического перевооружения ведущего китайского производителя, которого они упрекают в обслуживании интересов оборонной промышленности КНР.
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