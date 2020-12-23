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Акустический концерт: Intel сравнила свои процессоры с Ryzen в ноутбуках, работающих от батареи

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В распоряжении сайта BenchLife.Info оказалась подборка слайдов из презентации Intel, которая призвана внушить покупателям ноутбуков, что не все режимы эксплуатации одинаково полезны. Мобильные ПК хороши тем, что позволяют работать без привязки к розетке, хотя бум удалённой работы и ограничил их владельцев в свободе перемещения в широком смысле слова.

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Нажмите на картинку для просмотра увеличенной версии. Источник изображения: Intel, BenchLife.Info

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Оказывается, компания Intel подготовила традиционную «диверсионную» презентацию, в которой рассказывает о потере производительности ноутбуков на основе процессоров AMD Ryzen серии 4000U (Renoir) при их переходе от питания через электросеть к работе от аккумуляторной батареи. В различных офисных приложениях и типовых тестовых пакетах падение производительности может достигать 30-48%. Примечательно, что Cinebench в таких условиях держит стабильный уровень производительности при любом варианте энергоснабжения. Intel попутно заявляет, что её мобильные 10-нм процессоры семейства Tiger Lake с подобной просадкой быстродействия при переходе на питание от сети не сталкиваются.

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