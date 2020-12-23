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TSMC скоро отправит на стажировку новобранцев, которым предстоит работать в США

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Комментарии руководства TSMC японскому ресурсу Nikkei Asian Review позволяют убедиться, что инициатива по строительству нового предприятия в штате Аризона не останется популистским пшиком уходящего президента США Дональда Трампа. Тайваньская компания уже создала в этом штате дочернюю структуру и начала нанимать персонал для работы на будущем американском предприятии.

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Источник изображения: Financial Times

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Компетенции будущих сотрудников будут строиться вокруг выпуск 5-нм продукции. Для этого отобрана команда из 300 человек, которым предстоит курировать строительство предприятия в Аризоне и его запуск в строй. Напомним, что стройка начнётся в следующем году, а к 2024 году предприятие уже должно начать выдавать готовую продукцию.

Ещё 300 человек, преимущественно обладающих действительной американской рабочей визой и небольшим опытом работы (от года до двух), будут приняты в штат TSMC, чтобы в скором времени отправиться на Тайвань для прохождения годичной ускоренной стажировки на предприятии, которое уже выпускает на этом острове 5-нм продукцию. Чтобы облегчить дальнейшую адаптацию сотрудников в США, компания обязуется всё обучение проводить на английском языке.

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литографическое производство tsmc сша тайвань
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