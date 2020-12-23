Американские сенаторы сочли санкции против SMIC слишком мягкими
Китайская компания SMIC хоть и признала, что в результате новых санкций США столкнётся с серьёзными трудностями при освоении 10-нм и более тонких техпроцессов, сразу же пояснила, что в краткосрочном периоде больших финансовых потерь не понесёт. В этом смысле всё закономерно, ведь серийное производство продукции SMIC сейчас осуществляет с помощью 14-нм технологии и более зрелых.
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В Сенате США, тем временем, как отмечает Reuters, нашлись горячие головы, которые сочли применяемые против SMIC санкции слишком мягкими. По мнению авторов инициативы, китайской компании нужно перекрыть доступ ко всему технологическому оборудованию, иначе от выборочных ограничений эффекта не будет.
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Текущий вариант ограничений авторы инициативы назвали «показухой» и «неприемлемыми уступками в угоду узким коммерческим интересам, ставящими под угрозу национальную безопасность США».
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