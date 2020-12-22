Тайваньский гигант G.Skill – известный производитель модулей оперативной памяти. Несмотря на это, компания решила попробовать свои силы в другом сегменте. Она анонсирована серию систем жидкостного охлаждения под названием ENKI.Новая линейка процессорных СЖО представлена тремя моделями с 240-миллиметровым, 280-миллиметровым и 360-миллиметровым радиаторами. По словам производителя, системы жидкостного охлаждения имеют несколько ключевых особенностей.Во-первых, шланги с внутренним диаметром 8 мм. Во-вторых, медное основание водоблока с микроклепестками высокой плотности. В-третьих, радиаторы с большим набором трубок. В сравнении с большинством систем жидкостного охлаждения новинки серию ENKI имеют на 3-6 трубок больше в зависимости от формата радиатора. В-четвёртых, 9-лопастные вентиляторы, которые отвечают за обеспечение высокого статического давления.Верхнюю часть водоблока, как и в большинстве подобных решений на рынке, украшает подсветка ARGB, рассчитанная на подключение 3-контактному разъёму. Управлять ею можно с помощью материнской платы, а цвет можно синхронизировать с другими элементами системы.Радиаторы в новинках отличаются высокой плотностью размещения рёбер. В системе с радиатором формата 280 мм установлено два 140-миллиметровых вентилятора. Версии с радиаторами формата 240 мм и 360 мм получили два и три 120-миллиметровых радиатора соответственно.В завершение добавим, что компания G.Skill предлагает 5-летнюю гарантию на все новинки. Старт продаж запланирован на 2021 год.