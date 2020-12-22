Процессоры AMD Ryzen 5000 удостоились награды CES 2021
В наступающем году выставка CES 2021 будет проходить в заочном формате, но свою работу она начнёт в середине следующего месяца. Компания AMD устами своего генерального директора Лизы Су (Lisa Su) расскажет на мероприятии о новых продуктах и технологиях, но организаторы CES 2021 не оставили без внимания уже существующие изделия марки.
реклама
реклама
Так, семейству настольных процессоров AMD Ryzen 5000 была присвоена номинация лучших продуктов в категории компьютерного аппаратного обеспечения и компонентов. Полный перечень номинантов будет обнародован 11 января следующего года.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила