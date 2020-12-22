В наступающем году выставка CES 2021 будет проходить в заочном формате, но свою работу она начнёт в середине следующего месяца. Компания AMD устами своего генерального директора Лизы Су (Lisa Su) расскажет на мероприятии о новых продуктах и технологиях, но организаторы CES 2021 не оставили без внимания уже существующие изделия марки.

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Источник изображения: Twitter, AMD

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Так, семейству настольных процессоров AMD Ryzen 5000 была присвоена номинация лучших продуктов в категории компьютерного аппаратного обеспечения и компонентов. Полный перечень номинантов будет обнародован 11 января следующего года.