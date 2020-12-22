В США имеется интернет-магазин сувенирной продукции с символикой AMD, а своим сотрудникам компания в этом году подарила наборы из носков с логотипом и разделочных досок для кухни. Поклонникам марки в других регионах приходится охотиться за фирменной атрибутикой на специальных мероприятиях, либо в магазинах при проведении особых маркетинговых акций. Японским ценителям талантов AMD в этом году выпал шанс принять участие в розыгрыше ценных призов, приуроченном к Рождеству по григорианскому календарю.

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Источник изображения: Twitter, AMD Japan

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Подписчикам Twitter может достаться один из пяти ковриков для мыши с логотипом Ryzen, а также одна из двух курток с капюшоном, у которых на рукаве красуется логотип Radeon, выполненный новым шрифтом. Победители будут определены в три часа дня по местному времени 25 декабря текущего года.