В Японии AMD разыграет пять ковриков для мышки и две фирменные куртки
В США имеется интернет-магазин сувенирной продукции с символикой AMD, а своим сотрудникам компания в этом году подарила наборы из носков с логотипом и разделочных досок для кухни. Поклонникам марки в других регионах приходится охотиться за фирменной атрибутикой на специальных мероприятиях, либо в магазинах при проведении особых маркетинговых акций. Японским ценителям талантов AMD в этом году выпал шанс принять участие в розыгрыше ценных призов, приуроченном к Рождеству по григорианскому календарю.
реклама
реклама
Подписчикам Twitter может достаться один из пяти ковриков для мыши с логотипом Ryzen, а также одна из двух курток с капюшоном, у которых на рукаве красуется логотип Radeon, выполненный новым шрифтом. Победители будут определены в три часа дня по местному времени 25 декабря текущего года.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила