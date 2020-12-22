Немецкий оверклокер Dancop готов после длительного перерыва в профильной активности вернуться на верхние строчки рейтингов HWBot, но начать он решил со второго места в 3DMark Fire Strike Ultra с результатом 16 755 баллов, полученным при помощи разогнанной видеокарты EVGA GeForce RTX 3090 серии K|ngp|n Edition.

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Источник изображения: HWBot, Dancop

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Видеокарту автор эксперимента охлаждал жидким азотом, её частоты удалось поднять до 2625/23104 МГц, а вот центральный процессор Intel Core i9-10900K семейства Comet Lake-S ограничился водоблоком, поэтому его частота не превысила 5.2 ГГц. Как заявил сам Dancop, дальнейшие эксперименты он будет проводить в сочетании с процессором AMD Ryzen 9 5950X, способным работать на частоте 5850 МГц. По всей видимости, это поднимет его со второй позиции в 3DMark Fire Strike Ultra на более высокую.