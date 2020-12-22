AMD включила Instinct MI100 в состав вселенной Radeon
В прошлом месяце нам случайно удалось предсказать дату анонса ускорителя вычислений Instinct MI100, который сейчас уже появляется в прайс-листах магазинах по соседству с ценником более $7000. Нет ничего удивительного в том, что десятого декабря компания AMD включила информацию об этой новинке в свою презентацию для инвесторов, опубликованную на официальном сайте.
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Хотя в процессе «сегрегации» архитектуры CDNA ускоритель Instinct MI100 и лишился приставки «Radeon», компания AMD не стесняется включить его в модельный ряд представителей «вселенной Radeon», как гласит соответствующий слайд презентации. Логотипы Radeon во всём документе декабрьской редакции уже приведены в соответствие с новым унифицированным корпоративным стилем, который был представлен в октябре вместе с видеокартами Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800.
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