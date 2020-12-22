Японскому блогеру удалось обнаружить в открытых источниках упоминание об инженерном образце процессора AMD Cezanne, который будет сочетать 7-нм технологию изготовления, архитектуру вычислительных ядер Zen 3 и графику Vega, а в мобильном сегменте должен дебютировать в следующем квартале.

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Источник изображения: OpenBenchmarking

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Если сосредоточиться на изучении технических характеристик новинки, то в глаза бросается сочетание восьми ядер с шестнадцатью потоками и базовой частотой 3.1 ГГц. Частота графической подсистемы достигает 1850 МГц.

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Источник изображения: OpenBenchmarking

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По всей видимости, процессоры Cezanne смогут работать в тех же тестовых системах, что и нынешние Renoir. Конечным потребителям подобная преемственность не так важна, поскольку они будут приобретать процессоры в составе готовых ноутбуков.