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Инженерный образец гибридного процессора AMD Cezanne замечен в бенчмарке

Раскрыты технические характеристики новинки.
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Японскому блогеру удалось обнаружить в открытых источниках упоминание об инженерном образце процессора AMD Cezanne, который будет сочетать 7-нм технологию изготовления, архитектуру вычислительных ядер Zen 3 и графику Vega, а в мобильном сегменте должен дебютировать в следующем квартале.

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Источник изображения: OpenBenchmarking

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Если сосредоточиться на изучении технических характеристик новинки, то в глаза бросается сочетание восьми ядер с шестнадцатью потоками и базовой частотой 3.1 ГГц. Частота графической подсистемы достигает 1850 МГц.

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Источник изображения: OpenBenchmarking

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По всей видимости, процессоры Cezanne смогут работать в тех же тестовых системах, что и нынешние Renoir. Конечным потребителям подобная преемственность не так важна, поскольку они будут приобретать процессоры в составе готовых ноутбуков.

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wwr222
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Все верно.Но тебе можно еще раз передернуть на грушу
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Roditch
06:04
По IMSI блокировать нужно, иначе все эти телодвижения бесполезны. Завтра все эти читеры опять будут в игре, но уже с новой учёткой.
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06:04
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t-dirt
06:04
>Игру делали 7 лет. больше 8 лет. анонс был в 3-квартале 2012 года. учи историю, сынок кидатель говн. >Посмотрите в сторону Ubisoft, ребята просто работают, раз в два года выпуская несколько больших...
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Kasyan
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Roditch
05:45
Через полтора года ещё только обещают DDR5, вменяемая цена и нормальная производительность ещё полгода-год. Итого (оптимистично) два года без DDR5.
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x.7
05:41
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Alexshanghai
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очередные пи3дострадания от одного вшивого блохера))) 2060s для fhd мало, а ты замахнулся на qhd с лучами ага держи карман шире.
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Goginator
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но это чисто рост IPC , а так у них и частота почти на гигагерц выросла .
AMD удвоила чистую производительность процессоров Ryzen в играх и рабочих задачах за 3 года
Demon_blg
05:29
Наиграл 20 часов, не смотря на все баги и проблемы - игра захватывает. Атмосфера завораживает, квестовые линии замечательные. Ну это если играть, а не пытаться придираться к каждой мелочи.
Отказался от Cyberpunk 2077 и вернул деньги – печальный опыт владельца GeForce RTX 2070 Super
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