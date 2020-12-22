Инженерный образец гибридного процессора AMD Cezanne замечен в бенчмарке
Японскому блогеру удалось обнаружить в открытых источниках упоминание об инженерном образце процессора AMD Cezanne, который будет сочетать 7-нм технологию изготовления, архитектуру вычислительных ядер Zen 3 и графику Vega, а в мобильном сегменте должен дебютировать в следующем квартале.
реклама
реклама
Если сосредоточиться на изучении технических характеристик новинки, то в глаза бросается сочетание восьми ядер с шестнадцатью потоками и базовой частотой 3.1 ГГц. Частота графической подсистемы достигает 1850 МГц.
реклама
реклама
По всей видимости, процессоры Cezanne смогут работать в тех же тестовых системах, что и нынешние Renoir. Конечным потребителям подобная преемственность не так важна, поскольку они будут приобретать процессоры в составе готовых ноутбуков.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила