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Во втором квартале 2022 года AMD выпустит 5-нм процессоры с архитектурой Zen 4

Они найдут применение в серверном сегменте.
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Под заурядным заголовком в разделе публикаций с бесплатным доступом тайваньское издание DigiTimes сегодня спрятало довольно интересную новость. Производители систем охлаждения для серверного оборудования, как выясняется, убеждены в готовности Intel и AMD вывести на рынок свои процессоры следующего поколения в первой половине 2021 года. Для Intel это будут долгожданные 10-нм процессоры семейства Ice Lake-SP, которые должны появиться в массовых количествах лишь во втором квартале. По всей видимости, процессоры AMD EPYC семейства Milan будут представлены в первом квартале.

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Источник изображения: AMD

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Приводится график выпуска следующих поколений серверных процессоров Intel. В первом квартале 2022 года будут представлены 10-нм процессоры Sapphire Rapids, в первой половине 2023 года будут готовы 7-нм процессоры Granite Rapids, а в 2024 году появятся их преемники Diamond Rapids на улучшенной версии 7-нм техпроцесса. Описание планов AMD более скупое – сообщается, что 5-нм процессоры EPYC семейства Genoa с архитектурой Zen 4 появятся во втором квартале 2022 года.

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amd роадмап epyc milan sapphire rapids amd zen 4 genoa granite rapids diamond rapids
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