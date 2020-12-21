Погром на предприятии Wistron в Индии причинил ограниченный ущерб
На предприятии Wistron в Индии, где недавно было организовано контрактное производство iPhone для местного рынка, двенадцатого декабря случился погром с участием нескольких тысяч людей, среди которых могли находиться недовольные условиями оплаты рабочие. Wistron сперва завысила сумму ущерба, потом заметно скорректировала её в сторону уменьшения, а замеченных в беспорядках местных граждан отказывалась признавать штатными сотрудниками предприятия.
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Apple пришлось направить на пострадавшее предприятие своих аудиторов и приостановить сотрудничество с Wistron в этой местности до устранения нарушений прав рабочих. Как отмечает Nikkei Asian Review, в официальных документах Wistron пояснила, что предприятие ещё не успело выйти на проектные мощности, поэтому ущерб от погрома оказался меньше, чем мог быть в случае полномасштабного функционирования.
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Глава индийского представительства Wistron в результате расследования лишился своей должности, а сама компания признала, что на печально известном мероприятии имели место нарушения в оплате труда рабочих. Для возобновления бизнеса с Apple компания Wistron заинтересована в скорейшем завершении расследования и запуске производства на предприятии в Индии.
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