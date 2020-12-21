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Разработчики чипов для майнинга криптовалют уже заинтересовались 5-нм техпроцессом

Первые изделия уже в производстве.
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До сих пор в контексте перечисления основных клиентов TSMC, получающих 5-нм чипы, фигурировали преимущественно Apple и Huawei, но последняя после вступления в силу американских санкций в середине сентября была вынуждена отойти в сторону. AMD и NVIDIA тоже станут клиентами TSMC на данном направлении, но случится это не раньше следующего года, а то и позже. Некоторые источники даже приписывают Intel намерения поручить к 2022 году производство клиентских процессоров класса Core i3 именно по 5-нм технологии.

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Сайт DigiTimes утверждает, что китайские разработчики специализированных процессоров для добычи криптовалют уже получили от контрактных производителей первые партии 5-нм кристаллов, и теперь их монтажом в корпус будут заниматься профильные компании, чтобы затем вернуть заказчикам уже готовую продукцию.

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Источник изображения: ТАСС

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Обработка соответствующих заказов начнётся в конце декабря, что позволит добавить к мобильным процессорам Apple ещё один вид продукции, выпускаемой серийно по 5-нм технологии – так называемые ASIC для ускорения добычи криптовалют. Передовой техпроцесс позволяет как уменьшить площадь кристалла без ущерба для производительности, так и сократить энергопотребление, что важно с экономической точки зрения.

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Теги

apple литографическое производство полупроводники huawei tsmc soc майнинг bitmain
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ivvy1000
11:39
у меня 2х140 + 2х120 хай спидов pure wings, так вот переход от 1100 на которых их не слышно к 1600, на которых их слышно дает ну +50 мгц к частотам проца, что как бы совсем ничего. Поэтому спокойно их...
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toottaa
11:37
Дело в том что появилось 2к и 4к, и даже 8к если сравнивать fhd, то прогресс очевиден . Даже корпус без кулеров нужен микро АТХ , железо на этом разрешении даже не напрягается , если речь о 60fps. Что...
Разработчики чипов для майнинга криптовалют уже заинтересовались 5-нм техпроцессом
Bratken
11:35
Я думаю резонанс еще от слепого поклонительства людей студии
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ivvy1000
11:33
Проблема с этой водой угадать. Заказать альфакуловскую - нормально, но у меня доставка удорожалась на 20 евро, а покупать в России - можно нарваться на воду из под крана.
Кастомная СЖО для старших процессоров ZEN 3
Катерина Стец
11:31
Никому не интересны анально-огороженные Линуксы, коих десятки штук. Мучайтесь сами, других в вашу секту линуксоидов не нужно заманивать.
Обновление Windows 10 существенно снижает fps на процессорах Intel в играх – решение проблемы
MriS
11:28
Оригинал читайте. Там проблема с ноутом на i3 8130u. Линукс владельцев таких буков не спасет. Большинство такие буки для игр не покупает и проблем нет.
Обновление Windows 10 существенно снижает fps на процессорах Intel в играх – решение проблемы
xenomorph1024
11:28
Короче, продолжаю сидеть на ltsc дальше. Проблемы если и есть, то только со всяким шлаком из мсстора, но я им принципиально не пользуюсь
Игры все чаще требуют новую версию Windows 10 или почему Windows 10 LTSC не годится для игр
Slow Mo
11:27
5 нм или 7нм ,как был ПК размеров с гроб (форм фактор)так и остался,еще к картам НВ нужен мощнее блок питания+цены растут и значительно(даже отбросив дюфицит)-это просто пипец-это не развитие это дегр...
Разработчики чипов для майнинга криптовалют уже заинтересовались 5-нм техпроцессом
Е. Б
11:26
Вот и раскрыли в игре Cyberpunk 2077 потенциал флагмана Core i9-10900K и вывод это реально синяя тыквачка которая сливает бюджетному Ryzen 3 3300Х ХА-ХА .
30 процессоров vs Cyberpunk 2077 – 4К неиграбельно, а Ryzen 3 3300Х обходит Core i9-10900K от ТH
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