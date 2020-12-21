До сих пор в контексте перечисления основных клиентов TSMC, получающих 5-нм чипы, фигурировали преимущественно Apple и Huawei, но последняя после вступления в силу американских санкций в середине сентября была вынуждена отойти в сторону. AMD и NVIDIA тоже станут клиентами TSMC на данном направлении, но случится это не раньше следующего года, а то и позже. Некоторые источники даже приписывают Intel намерения поручить к 2022 году производство клиентских процессоров класса Core i3 именно по 5-нм технологии.

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Сайт DigiTimes утверждает, что китайские разработчики специализированных процессоров для добычи криптовалют уже получили от контрактных производителей первые партии 5-нм кристаллов, и теперь их монтажом в корпус будут заниматься профильные компании, чтобы затем вернуть заказчикам уже готовую продукцию.

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Источник изображения: ТАСС

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Обработка соответствующих заказов начнётся в конце декабря, что позволит добавить к мобильным процессорам Apple ещё один вид продукции, выпускаемой серийно по 5-нм технологии – так называемые ASIC для ускорения добычи криптовалют. Передовой техпроцесс позволяет как уменьшить площадь кристалла без ущерба для производительности, так и сократить энергопотребление, что важно с экономической точки зрения.