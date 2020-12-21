На прошлой неделе министр торговли Уилбур Росс подтвердил, что в отношении китайской компании SMIC начали действовать экспортные ограничения США, назвав этого контрактного производителя пособником воинствующего противника, ссылаясь на предполагаемое выполнение китайским подрядчиком местных оборонных заказов. Свою причастность к выпуску компонентов для китайской оборонной промышленности SMIC продолжает отрицать, а со страниц Nikkei Asian Review компания заявляет, что американские санкции существенно затруднят освоение 10-нм и более прогрессивных литографических технологий.

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Источник изображения: SMIC

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Напомним, что условный 8-нм техпроцесс SMIC в уходящем году уже освоила на уровне изготовления первых образцов, но основная часть продукции компании выпускается по более зрелым техпроцессам. По этой причине, как отмечают представители SMIC, американские санкции не смогут нанести существенного материального ущерба этой китайской компании в краткосрочной перспективе. Проблемы начнутся позже, когда с освоением передовых литографических технологий у SMIC возникнут сложности.