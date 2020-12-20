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MSI не скрывает намерений выпустить материнские платы на базе чипсета Intel Z590

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Согласно свежим данным, дебют материнских плат на базе наборов логики Intel серии 500, которые ориентированы на использование совместно с процессорами семейства Rocket Lake-S, намечен на следующий месяц. Компания MSI в тексте своей памятки для пользователей функции FROZR AI Cooling уже упоминает чипсет Intel Z590.

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Источник изображения: MSI

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Помимо поддержки данной функции платами на основе Intel Z590, это позволяет нам убедиться в самом факте подготовки данного набора логики к анонсу. Ряд материнских плат на основе набора логики Intel Z490, как стало известно сегодня, позволит работать с процессорами Rocket Lake-S, но официально они должны будут устанавливаться только в платы на основе наборов логики серии 500. Зато у процессоров Comet Lake-S и Comet Lake Refresh проблем с совместимостью с платами новой серии не возникнет.

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Теги

msi материнские платы lga 1200 rocket lake-s intel z590
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