MSI не скрывает намерений выпустить материнские платы на базе чипсета Intel Z590
Согласно свежим данным, дебют материнских плат на базе наборов логики Intel серии 500, которые ориентированы на использование совместно с процессорами семейства Rocket Lake-S, намечен на следующий месяц. Компания MSI в тексте своей памятки для пользователей функции FROZR AI Cooling уже упоминает чипсет Intel Z590.
реклама
реклама
Помимо поддержки данной функции платами на основе Intel Z590, это позволяет нам убедиться в самом факте подготовки данного набора логики к анонсу. Ряд материнских плат на основе набора логики Intel Z490, как стало известно сегодня, позволит работать с процессорами Rocket Lake-S, но официально они должны будут устанавливаться только в платы на основе наборов логики серии 500. Зато у процессоров Comet Lake-S и Comet Lake Refresh проблем с совместимостью с платами новой серии не возникнет.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила