AMD и NVIDIA не особо афишируют цены, когда речь идёт о профессиональных графических адаптерах или ускорителях вычислений, поэтому любые сведения об их розничной стоимости представляют определённую ценность. Представленный некоторое время назад ускоритель вычислений AMD Instinct MI100 сочетал наличие 7680 потоковых процессоров и 32 Гбайт памяти типа HBM2 с архитектурой CDNA.

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Источник изображения: AMD

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Один из зарубежных интернет-магазинов уже начал принимать заказы на поставку ускорителей Instinct MI100 по цене $7377 за штуку.

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Источник изображения: ShopBLT

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Напомним, что AMD считает соответствующий графический процессор самым быстрым среди ускорителей вычислений, сопоставляя его производительность с NVIDIA A100 и предлагая преимущество на уровне 25% с точки зрения энергопотребления.