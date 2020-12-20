Ускоритель AMD Instinct MI100 замечен в магазине по цене более $7000
AMD и NVIDIA не особо афишируют цены, когда речь идёт о профессиональных графических адаптерах или ускорителях вычислений, поэтому любые сведения об их розничной стоимости представляют определённую ценность. Представленный некоторое время назад ускоритель вычислений AMD Instinct MI100 сочетал наличие 7680 потоковых процессоров и 32 Гбайт памяти типа HBM2 с архитектурой CDNA.
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Один из зарубежных интернет-магазинов уже начал принимать заказы на поставку ускорителей Instinct MI100 по цене $7377 за штуку.
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Напомним, что AMD считает соответствующий графический процессор самым быстрым среди ускорителей вычислений, сопоставляя его производительность с NVIDIA A100 и предлагая преимущество на уровне 25% с точки зрения энергопотребления.
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