Выпущенная шесть лет назад видеокарта NVIDIA TITAN Z до сих пор остаётся последним двухпроцессорным игровым графическим решением этой марки. Китайскому ресурсу Bilibili попался в руки инженерный образец данной видеокарты, который вместо серийной системы охлаждения оснащался двумя отдельными кулерами.

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Источник изображения: Bilibili

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Вспомнить о существовании такого диковинного продукта спустя годы довольно интересно. На печатной плате соседствовали два графических процессора NVIDIA GK110B с архитектурой Kepler, которые выпускались по 28-нм технологии. Каждый обладал 2880 ядрами CUDA и 384-разрядной шиной памяти.

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Источник изображения: Bilibili

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В части характеристик памяти интересен и другой момент – каждый графический процессор окружён 24 микросхемами памяти типа GDDR5 производства SK Hynix, которые формируют скромный по нынешним временем объём в 6 Гбайт на каждый из двух графических процессоров.

Источник изображения: Bilibili

Соответственно, всего печатной плате размещено 48 микросхем памяти типа GDDR5 совокупным объёмом 12 Гбайт. В целом же, если не считать необычной системы охлаждения, данный инженерный образец NVIDIA TITAN Z особых откровений не предлагает.