Появилась новая фотография инженерного образца Intel Rocket Lake-S
В рубрике «блоги» вопрос подготовки процессоров Intel семейства Rocket Lake-S к анонсу вчера освещался достаточно подробно, но исходный материал на страницах одного китайского ресурса заслуживает возвращения к этой теме. Во-первых, первоисточник опубликовал фотографию инженерного образца процессора Rocket Lake-S, внешность которого будет присуща как моделям серии Core i7, так и моделям серии Core i5.
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Напомним, что процессоры Rocket Lake-S сохранят конструктивное исполнение LGA 1200, но это ещё не будет означать, что они смогут работать во всех материнских платах с таким типом разъёма. Начнём с того, что только старшие платы на основе чипсета Intel Z490 будут совместимы с ними по питанию, да и то, не в каждом случае. Поддержка PCI Express 4.0 существующими материнскими платами - предмет отдельного обсуждения. Поскольку этот интерфейс будет поддерживаться новыми процессорами Rocket Lake, то со стороны материнской платы реализовать поддержку можно будет только в ближайших к процессорному разъёму слотах. Допустим, слот PCI Express x16 для видеокарты и один из разъёмов M.2 в такой ситуации обеспечить поддержку PCI Express 4.0 смогут, а вот все остальные слоты расширения – нет.
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