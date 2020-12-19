У южнокорейской компании Samsung Electronics с 1997 года действует предприятие в штате Техас, сперва оно специализировалось на производстве микросхем памяти, но лет десять назад было перепрофилировано под контрактный выпуск компонентов для местных заказчиков. Вложенные $17 млрд в развитие этого предприятия на текущий момент всего лишь означают, что Samsung может выпускать на его конвейере 14-нм изделия. К 2024 году TSMC должна построить в Аризоне предприятие, которое будет производить 5-нм компоненты для американских заказчиков, поэтому Samsung придётся навёрстывать потенциальное отставание от конкурента.

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Как отмечает Nikkei Asian Review, компания Samsung приобрела рядом со своим предприятием в Остине участок земли площадью 440 тыс. кв.м, на котором может в будущем построить новые цеха для выпуска контрактной продукции по более современным техпроцессам. Увеличение площади предприятия составит примерно 40%.

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Источник изображения: Samsung

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На расширение производства в США, по оценкам экспертов, Samsung сможет потратить до $10 млрд. Сейчас в мировом масштабе компания довольствуется 19% рынка контрактных услуг, тогда как более половины его контролирует тайваньская TSMC. Для Samsung усиление роли контрактного бизнеса является одной из важнейших целей на ближайшие годы, поскольку компанию не устраивает зависимость от рынка памяти, который подвержен постоянным колебаниям цен и выручки.