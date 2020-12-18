Издание Forbes опубликовало выдержки из комментариев известного отраслевого аналитика Патрика Мурхэда (Patrick Moorhead), в которых он делится своими впечатлениями от общения с ключевыми руководителями Intel. В частности, ему удалось обсудить некоторые вопросы с Энн Келлехер (Ann Kelleher), которая с лета занимает пост старшего вице-президента и главного менеджера по вопросам технологических разработок этой корпорации.

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Источник изображения: Intel

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Во-первых, производственные линии Intel по выпуску 14-нм продукции загружены достаточно сильно, и до следующего года перелом в пользу 10-нм продукции не случится, если говорить о количестве выпускаемых компонентов в натуральном выражении. В целом, компания старается максимально использовать имеющиеся площади для выпуска продукции – в Израиле, например, под производственные помещения было переделано кафе, в котором ранее питались сотрудники предприятия.

Во-вторых, массовым производством 10-нм изделий сейчас занимаются предприятия Intel в Израиле, Аризоне и Орегоне. Дополнительные производственные помещения будут возводиться в Орегоне и Ирландии, компания уже начинает готовить место под выпуск 7-нм и 5-нм продукции. Это косвенно подтверждает слава генерального директора Intel о том, что компания продолжит вкладывать средства в самостоятельное освоение новых техпроцессов. По поводу ситуации с 7-нм технологией дополнительные комментарии будут сделаны в следующем месяце.