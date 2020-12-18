США подтвердили включение SMIC в санкционный список
До сих пор о включении SMIC в список китайских компаний, против которых действуют американские санкции, нам приходилось слышать из неофициальных источников, но теперь Reuters со ссылкой на министра торговли США Уилбура Росса (Wilbur Ross) сообщает, что соответствующие ограничительные меры вступили не только по отношению к SMIC, но и к 11 связанных с нею компаний.
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По мнению американских властей, китайский контрактный производитель SMIC был причастен к выполнению оборонных заказов для китайских военных, что представители указанной компании всячески отрицают. Санкции США лишают SMIC доступа к технологиям и оборудованию, имеющим американское происхождение, американским компаниям запрещается сотрудничать со SMIC, а также выступать в роли инвесторов.
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