Попытка восстановить субординацию среди видеокарт NVIDIA различных поколений в 3DMark05 привела южнокорейского энтузиаста с псевдонимом safedisk к использованию GeForce RTX 3090 в сочетании с центральным процессором AMD Ryzen 9 5950X. Последний при помощи жидкого азота покорил частоту 6149 МГц с сохранением активности шести ядер и шести потоков.

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Источник изображения: HWBot, safedisk

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Видеокарту GeForce RTX 3090 в данном тесте удалось заставить работать на частотах 2010/20992 МГц при помощи штатной системы воздушного охлаждения, которая предусмотрена компанией ASUS для серии ROG Strix OC Edition, но серьёзным разгоном это назвать нельзя. Этого хватило, чтобы набрать 99 247 баллов в 3DMark05, в модельном зачёте такой результат соответствует первому месту, среди одиночных видеокарт и в абсолютном зачёте – второму месту. Можно ожидать, что более серьёзное охлаждение позволит GeForce RTX 3090 одолеть GeForce RTX 2080 Ti в тесте 3DMark05.