Чипсеты Intel Tiger Point готовы принять процессоры Comet Lake
Отвечающие за поддержку новых чипсетов и процессоров в среде Linux специалисты Intel уже отметили на страницах специализированного ресурса, что наборы логики Tiger Point (известные как 500-я серия), обеспечат поддержку процессоров Tiger Lake в мобильном сегменте и процессоров Rocket Lake в настольном.
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Попутно отмечается, что эти же чипсеты смогут работать с процессорами Comet Lake, хотя это совершенно естественно и предсказуемо. Материнские платы на базе наборов логики Intel серии 500 будут оснащаться разъёмом LGA 1200, который позволит устанавливать как процессоры Comet Lake, так и процессоры Rocket Lake. В среднем ценовом диапазоне следующее полугодие подарит клиентам Intel процессоры серии Comet Lake Refresh. Скорее всего, они смогут предложить чуть более высокие частоты относительно предшественников.
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