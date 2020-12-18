Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD удалось стать вторым по темпам роста выручки разработчиком в третьем квартале

И для этого ей не пришлось покупать Mellanox, как некоторым.
9
RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
<b>Скидка 40% на геймерское железо</b> в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке

Составленный аналитиками TrendForce рейтинг 10 крупнейших разработчиков интегральных микросхем по величине выручки в третьем квартале возглавила компания Qualcomm, которая неплохо заработала на выходе новых моделей Apple iPhone, увеличив свою выручку в годовом сравнении на 37,6%. На втором месте оказалась Broadcom с более скромным приростом выручки на 3,1%. Те компании, которые сами выпускают собственные компоненты, в рейтинг включены не были, поэтому Intel и Samsung в него не попали, например.

реклама

анонсы и реклама
3070 ASUS Gaming дешевле 3060 Ti в Compeo.ru
Еще одна ASUS 3070 дешево - это за копейки
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
3060 Ti дешево в Compeo.ru
<b>Скидка 40% на геймерское железо</b> в Ситилинке
RTX 3080 за 150 000р - смотри что за зверь
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Источник изображения: TrendForce

реклама

Уже на третьем месте можно встретить NVIDIA, которая в третьем квартале увеличила выручку на 55,7%. Подобные темпы роста не смог продемонстрировать ни один конкурент, хотя AMD отстала на символические 0,2 процентных пункта. Если NVIDIA, по словам составителей рейтинга, помогло поглощение Mellanox, то AMD «росла органически», наращивая выручку от реализации компонентов почти во всех сегментах рынка, где присутствует.

Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia аналитика apple финансы qualcomm
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

MSI не скрывает намерений выпустить материнские платы на базе чипсета Intel Z590
1
Ускоритель AMD Instinct MI100 замечен в магазине по цене более $7000
1
Китайцы препарировали инженерный образец двухпроцессорной видеокарты NVIDIA TITAN Z
1
Появилась новая фотография инженерного образца Intel Rocket Lake-S
3
Samsung собирается развернуть в США современное контрактное производство чипов
9
AMD удалось стать вторым по темпам роста выручки разработчиком в третьем квартале
9
Американские военные будут финансировать локальное производство чипов
1
На те же грабли: NVIDIA заключила с Samsung новый контракт на выпуск видеочипов
36
AMD Ryzen 9 5950X помог преодолеть рубеж 100 000 баллов в 3DMark05
5
Новый зампред SMIC попробует договориться о поставках EUV-оборудования
1
Официальный документ Intel гласит, что Comet Lake - всё, но тревога оказалась ложной
24

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 42
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 41
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 31
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
31
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX435EG
4
Обзор и тестирование контроллера вентиляторов G-Vans Legion
24
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
7
10 доступных флагманских смартфонов 2020 года
+
Обзор смартфона BQ 6630L Magic L
1

Сейчас обсуждают

Владимир Поздняков
11:10
Даже, если предположить, что тесты проводились, они показали лишь разницу в производительности самих видеокарт, а не влияние объема памяти. Никаким "условно близко" тут и не пахнет. Короче, очередно...
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
Vladimir1981
11:06
Очередной мусор под красивым заголовком. Влияние он там какое-то собрался выявить, лол
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
Leshiy2371
11:05
У Фумы 2 плоская подошва,как и у Мьюген Инфинити - это тебе не говноэнермаксы. " Плюс вертушки максимум 1200 оборотов, запаса нет." Стоковые вентили Фумы 2 разнонаправленные и благодаря им она уступае...
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
Egor Ka
11:03
современные консольные войны
Покупатели устроили драку за PlayStation 5 – все остались живы, консоль не досталась никому
Яков Рудев
10:57
Откудв у вас данные про цены? Машина времени?
Проблемы CPU AMD в Cyberpunk 2077 решены только для 4- и 6-ядерных моделей — ряд геймеров недоволен
Толик Смирнов
10:54
Припарировали? Просто сняли три простеньких радиатора, и это препарирование? О_О
Китайцы препарировали инженерный образец двухпроцессорной видеокарты NVIDIA TITAN Z
Катерина Стец
10:54
У меня было пару: телефон у женщины-нпс не в руках висел,а около головы, и переднее колесо машины на дороге ушло под текстуру дороги, сигарета у полицейского в руке осталась, хотя он ее выбросил и пот...
Очередная ошибка Cyberpunk 2077 портит сохранения игры
antej90
10:51
Жду выхода hp spectre 360, выглядит интереснее асуса. У асуса дизайн корпоративной коробки
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX435EG
shuler37
10:51
Да, по его мордочке.
Очередная ошибка Cyberpunk 2077 портит сохранения игры
Абдуль-Хаким Киевский
10:47
Вспомните сколько вони было с рдр 2 на ПК, которая не запустилась в день релиза, в тут все запустились и на моей rtx 2070 45 ФПС на утрах, если отключить rtx то 85 фпс, я не вижу проблем с игрой , про...
Разработчики Cyberpunk 2077 решили проблему с падением производительности процессоров AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем