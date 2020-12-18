AMD удалось стать вторым по темпам роста выручки разработчиком в третьем квартале
Составленный аналитиками TrendForce рейтинг 10 крупнейших разработчиков интегральных микросхем по величине выручки в третьем квартале возглавила компания Qualcomm, которая неплохо заработала на выходе новых моделей Apple iPhone, увеличив свою выручку в годовом сравнении на 37,6%. На втором месте оказалась Broadcom с более скромным приростом выручки на 3,1%. Те компании, которые сами выпускают собственные компоненты, в рейтинг включены не были, поэтому Intel и Samsung в него не попали, например.
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Уже на третьем месте можно встретить NVIDIA, которая в третьем квартале увеличила выручку на 55,7%. Подобные темпы роста не смог продемонстрировать ни один конкурент, хотя AMD отстала на символические 0,2 процентных пункта. Если NVIDIA, по словам составителей рейтинга, помогло поглощение Mellanox, то AMD «росла органически», наращивая выручку от реализации компонентов почти во всех сегментах рынка, где присутствует.
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