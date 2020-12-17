Эту новость, несомненно, распространят все информационные ресурсы, но пока мы можем ссылаться на уведомление с официального сайта Intel, которое гласит, что вчера компания внезапно прекратила поставки старших моделей Comet Lake-S, начиная с Core i5-10600K.

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Источник изображения: Intel

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Возможно, с датами в памятке возникла какая-то путаница, поскольку документ упоминает о вчерашней дате в контексте последней возможности заказать перечисленные процессоры. Было бы странно со стороны Intel уведомлять партнёров о невозможности совершить необходимые действия уже после истечения всех сроков.

Процессоры Comet Lake-S скоро должны уступить место моделям Rocket Lake-S одиннадцатого семейства, поэтому упразднение старших моделей предшествующего семейства ради исключения внутренней конкуренции кажется закономерным шагом. Процессоры Coffee Lake Refresh тоже попали под сокращение не так давно.