Эту новость, несомненно, распространят все информационные ресурсы, но пока мы можем ссылаться на уведомление с официального сайта Intel, которое гласит, что вчера компания внезапно прекратила поставки старших моделей Comet Lake-S, начиная с Core i5-10600K.

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Источник изображения: Intel

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Возможно, с датами в памятке возникла какая-то путаница, поскольку документ упоминает о вчерашней дате в контексте последней возможности заказать перечисленные процессоры. Было бы странно со стороны Intel уведомлять партнёров о невозможности совершить необходимые действия уже после истечения всех сроков.

Процессоры Comet Lake-S скоро должны уступить место моделям Rocket Lake-S одиннадцатого семейства, поэтому упразднение старших моделей предшествующего семейства ради исключения внутренней конкуренции кажется закономерным шагом. Процессоры Coffee Lake Refresh тоже попали под сокращение не так давно.

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Более внимательное изучение исходного документа позволило понять, что пока под сокращение попали только процессоры серии KA в красочных коробках, которые были выпущены к моменту выхода игры Marvel's Avengers. Обычные версии указанных моделей продолжают поставляться.