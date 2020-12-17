Принято считать, что выпуск 14-нм процессоров Rocket Lake-S В исполнении LGA 1200 для Intel будет шагом вынужденным, поскольку компании нужно что-то противопоставить набирающим популярность процессорам AMD Ryzen 5000 в ожидании появления 10-нм процессоров Alder Lake-S, которые не смогут появиться ранее второй половины следующего года. Выступление Чарли Демерджяна (Charlie Demerjian) на конференции Susquehanna затронуло и тему подготовки к анонсу процессоров Rocket Lake-S.

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Источник изображения: YuuKi_AnS

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Решение перенести новую архитектуру на 14-нм техпроцесс Чарли называет «болезненной глупостью» со стороны Intel. Он, кстати, не верит, что компания когда-либо ещё прибегнет к такому приёму. Процессоры Rocket Lake-S получатся не только крупными, но и достаточно прожорливыми, по его словам. Первый фактор уже ограничил количество ядер восемью штуками, что является шагом назад по сравнению с нынешними Comet Lake-S, предлагающими до десяти ядер. Второй фактор усложнит жизнь пользователям, включая любителей разгона. Впрочем, об этом можно будет судить в следующем квартале, когда процессоры Rocket Lake-S выйдут на рынок.