Из выступления на конференции Susquehanna основателя сайта SemiAccurate Чарли Демерджяна (Charlie Demerjian) можно узнать, что масштабы миграции продукции Intel на конвейер TSMC будут иметь разумные пределы, поскольку возможности последней тоже не безграничны. К счастью, как надеется первоисточник, способность AMD получать продукцию от TSMC в достаточных количествах после расширения сотрудничества тайваньского подрядчика с Intel не пострадает.

реклама

анонсы и реклама Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Источник изображения: TSMC

реклама

Как уже отмечали представители Intel, ассортимент изделий, который будет выпускаться компанией TSMC в ближайшее время, будет определён к следующем кварталу. Среди них, как утверждает источник, будет и 7-нм чип для ускорителей Ponte Vecchio, образцы которого компания уже должна получить в ближайшее время. Ранее этому чипу было суждено стать первым 7-нм серийным продуктом Intel, но теперь его производство будет поручено TSMC, и соответствующий статус можно будет применять лишь с некоторыми оговорками.

Напомним, что ранние слухи указывали о готовности Intel поручить TSMC выпуск 5-нм процессоров среднего ценового диапазона к 2022 году, но пока эта информация никак не подтвердилась. С освоением 7-нм технологии у самой Intel тоже достаточно проблем. Серверные процессоры Granite Rapids, которые будут её использовать, по мнению Чарли, появятся не ранее конца 2023 года.