На страницах Reddit появилось достаточное количество комментариев из выступления на конференции Susquehanna основателя сайта SemiAccurate Чарли Демерджяна (Charlie Demerjian), которые позволяют сформировать информационную повестку дня. По его словам, уровень выхода годных 10-нм процессоров Intel сейчас превышает 50%, но всё равно далёк от показателей, достигнутых «старым добрым» 14-нм техпроцессом. Более того, под производство 10-нм продукции Intel способна выделить не так много мощностей, в итоге 14-нм технология ещё долго будет оставаться доминирующей.

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Источник изображения: Intel

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По данным источника, это не только ограничит скорость расширения ассортимента 10-нм изделий Intel, но и не позволит настольным процессорам Alder Lake-S выпускаться в достаточных количествах. Напомним, эти процессоры должны выйти во второй половине следующего года, они предложат «гибридную» архитектуру с сочетанием крупных производительных и компактных экономичных ядер.