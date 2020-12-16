Китайская SMIC рискует лишиться одного из ключевых руководителей
Совокупность факторов, описываемая Bloomberg, вызвала снижение курса акций китайской компании SMIC на 5%, хотя среди актуальных новостей имелась и одна потенциально хорошая. Она заключалась в назначении на пост заместителя председателя совета директоров компании 74-летнего Цзяна Шан И (Chiang Shang-yi), который до 2019 года был членом совета директоров компании, а в 2012 году покинул пост операционного директора TSMC.
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Одна из «плохих» новостей заключается в том, что пост генерального директора SMIC покинул Лян Мун Сун (Liang Mong Song, на фото выше). Связаны ли эти два события между собой, представители SMIC пока не уточняют. По примеру TSMC, китайская SMIC использует принцип «двух капитанов», когда должность генерального директора совмещают два руководителя, и Хайцзюн Чжао (Haijun Zhao), который возглавил SMIC вместе с Ляном Мун Суном в 2017 году, остался в прежней должности. Аналитики считают, что Лян Мун Сун на операционную деятельность SMIC оказывал большее влияние, чем сможет это делать назначенный заместителем председателя Цзян Шан И. По сути, должность последнего носит консультативный характер.
Вторая плохая весть касается решения американской компании MSCI, составляющей фондовые индексы, исключить ценные бумаги SMIC из котировальных списков с пятого января 2021 года, поскольку указ президента США Дональда Трампа с недавних пор запрещает американским инвесторам являться держателями ценных бумаг ряда китайских компаний, а SMIC в этот перечень уже успела попасть.
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