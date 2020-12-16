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Radeon RX 6900 XT вытянул на воздухе частоту 2770 МГц

Многообещающий флагман AMD продолжает раскрывать свой частотный потенциал.
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Выступающий под флагом Франции энтузиаст jigfio добился права повторного упоминания в сегодняшних новостях, поскольку успел улучшить результаты разгона видеокарты Radeon RX 6900 XT эталонного дизайна. Используя штатную систему воздушного охлаждения, он поднял частоты видеокарты до 2770/16960 МГц.

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Источник изображения: HWBot, jigfio

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В тесте 3DMark Fire Strike Extreme это позволило занять первое место среди всех одиночных видеокарт с результатом 31 724 балла. В дисциплине 3DMark Fire Strike Ultra всё ограничилось вторым местом и 16 745 баллами, центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X в обоих случаях работал под водоблоком на частоте 4650 МГц.

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Теги

amd экстремальный разгон radeon rx 6900 xt 3dmark time spy extreme
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