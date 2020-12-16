Хотя компания Intel и не скрывает своих намерений продать бизнес по производству твердотельной памяти корейской SK Hynix, от амбиций в серверном сегменте она не отказывается. По данным Blocks & Files, процессорный гигант готовит память типа PLC с пятью битами на одну ячейку, которая не только увеличить плотность хранения информации, но и снизит её себестоимость.

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Источник изображения: Intel, Blocks & Files

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Как гласит слайд из презентации Intel, для владельцев центров обработки данных и систем хранения информации твердотельные накопители должны выйти на один уровень с классическими жёсткими дисками по эксплуатационным затратам уже в 2022 году. Это не отменяет, однако, сохраняющейся разницы в первоначальных затратах на приобретение накопителей – даже в 2025 году она будет кратной.