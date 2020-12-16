Ход времени неумолимо приближает нас к периоду сомнительных информационных поводов, который для большинства обывателей совпадает с праздниками, но пока мастера экстремального разгона ещё способны радовать нас действительно выдающимися достижениями. Греческий оверклокер OGS, например, при помощи дуэта GeForce RTX 3090 обновил мировой рекорд 3DMark Time Spy, который теперь соответствует результату 40 112 баллов.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Частоты обеих видеокарт при помощи жидкого азота были повышены до 2580/51504 МГц, центральный процессор Intel Core i9-9980XE с аналогичным способом охлаждения покорил частоту 5.9 ГГц, сохранив активность 18 ядер и 18 потоков.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Осталось не так много тестовых приложений, способных продемонстрировать прирост производительности системы от увеличения количества видеокарт. В случае с GeForce RTX 3090 ситуация усугубляется тем, что достать сразу два экземпляра дефицитных видеокарт могут не все обладатели соответствующих связей или бюджета.