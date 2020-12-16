Radeon RX 6900 XT отличился в 3DMark Fire Strike на частоте 2735 МГц
Изучение разгонного потенциала видеокарт Radeon RX 6900 XT сдерживается не только фактом их новизны, но и ограниченными объёмами поставок. Тем интереснее наблюдать за экспериментами тех редких счастливчиков, которые смогли получить доступ к товарным экземплярам видеокарт этой модели. Среди них оказался французский энтузиаст jigfio, разогнавший Radeon RX 6900 XT эталонного дизайна до 2735/17200 МГц при помощи штатной системы воздушного охлаждения.
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По соседству с видеокартой трудился на частоте 4.7 ГГц охлаждаемый водоблоком центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X, ему удалось сохранить активность всех шестнадцати ядер и тридцати двух потоков.
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Система указанной конфигурации набрала в 3DMark Fire Strike 48 088 баллов, что позволило французу занять третье место среди всех одиночных видеокарт и первое в модельном зачёте. В абсолютном рейтинге результат соответствует двадцатому месту.
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