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Пик роста спроса на персональные компьютеры будет пройден в следующем квартале

Уходящий год принесёт увеличение объёмов поставок ПК на 17%.
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Эксперты Canalys поделились своими представлениями о динамике изменения спроса на персональные компьютеры, в которым они относят настольные системы, ноутбуки и планшеты. По итогам текущего квартала объёмы поставок ПК вырастут на 35% относительно аналогичного периода прошлого года, до 143 млн штук. По итогам всего года будет отгружено 458 млн персональных компьютеров, что соответствует приросту на 17% по сравнению с предыдущим годом.

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Источник изображения: Canalys

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Слабость первого квартала уходящего года позволит рынку ПК продемонстрировать в наступающем квартале рост объёмов поставок на 43%, но в последующие периоды 2021 года спрос перестанет расти высокими темпами. По итогам всего 2021 года объёмы поставок ПК увеличатся на 1,4%, и можно будет говорить о стабилизации ситуации на рынке.

Настольный сегмент по итогам текущего года продемонстрирует снижение объёмов поставок ПК на 23,1%, до 60,7 млн штук. Ноутбуки увеличат объёмы поставок на 27,9% до 241,1 млн штук, планшеты продемонстрируют сопоставимый прирост – 26,5%. В следующем году, по прогнозам Canalys, в объёмах реализации прибавят только ноутбуки, на 3,3%, тогда как спрос на настольные системы стабилизируется, а планшеты вернутся к падению на 1%. С другой стороны, в период с 2020 по 2024 годы спрос на настольные системы будет ежегодно увеличиваться на 2,4%, тогда как ноутбуки продемонстрируют более скромный прирост в 0,3% за год.

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аналитика ноутбуки планшеты пк
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