В этом году компания TSMC поделилась планами по освоению 2-нм техпроцесса, но прогресс на этом останавливаться не должен, поэтому власти Тайваня, как отмечает DigiTimes, объявили об инициативе, подразумевающей финансирование разработок, способствующих созданию полупроводниковых компонентов субнанометрового диапазона в течение ближайших десяти лет.

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Источник изображения: TSMC

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Университеты Тайваня будут получать целевые гранты на профильные разработки, а наиболее удачные из них будут в дальнейшем переноситься на конвейеры той же TSMC, например. Перед тайваньскими учёными поставлена задача увеличить плотность размещения транзисторов в десять раз по сравнению с нынешним 5-нм техпроцессом, наряду с пропорциональным улучшением уровня энергопотребления и затрат на производство.

К концу десятилетия геометрические характеристики полупроводниковых компонентов должны улучшиться в 32 раза, а уровень производительности транзисторов и уровень их энергопотребления должны улучшиться в сотни или даже тысячи раз. Какую сумму готовы выделить на финансирование программы власти Тайваня, пока не уточняется.