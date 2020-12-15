Модули памяти DDR5 потребительского класса уже проходят тестирование
Начавший утрачивать былую популярность в глазах «мастеров-первоперепечатников» сайт TechPowerUp сегодня сообщил о завершении разработки модулей DDR5 компанией Team Group и начале валидационных испытаний. Утверждается, что тестирования проходят модули DDR5-4800 объёмом 16 Гбайт с напряжением питания 1,1 В.
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Производители материнских плат тоже привлечены к тестированию, а вот какие процессоры будут соседствовать с такой памятью, источник не сообщает. Если процессорам Intel Alder Lake-S удастся во второй половине следующего года предложить поддержку DDR5 в настольном сегменте, то компания в какой-то степени реабилитируется в глазах клиентов, поскольку с внедрением поддержки PCI Express 4.0 она медлила очень долго.
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