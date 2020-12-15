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GeForce RTX 3080 Ti задержится до февраля

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Пугающе витиеватый немецкий слог сайта Igor’s LAB сдерживал появление новостей о сроках анонса GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3060, но после публикации адаптированной версии материала на страницах VideoCardz блоги должны наводниться профильными материалами.

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Источник изображения: VideoCardz

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Первоисточник устами своего главного редактора сообщает, что анонс видеокарты GeForce RTX 3080 Ti с 20 Гбайт памяти типа GDDR6X вряд ли состоится ранее конца февраля, когда в Китае уже отгремят праздничные каникулы. Стоимость видеокарты приблизится к $999, а для её производства партнёры NVIDIA смогут использовать печатные платы от GeForce RTX 3090.

На январь намечен анонс GeForce RTX 3060 в двух вариантах – с 6 и 12 Гбайт памяти типа GDDR6 соответственно. Первый будет представлен в середине января, а более доступная версия с 6 Гбайт памяти может задержаться до конца месяца или даже до февраля.

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Теги

nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3080 ti geforce rtx 3060
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KILHARD
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Осталось взять 3060, что бы оставатьсяна производительности 1080ти, но с лучами)
GeForce RTX 3080 Ti появится не раньше конца февраля, в январе — RTX 3060 12 и 6 ГБ
Sergey
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Не забудь поменять кулера в компе на чугунные
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Deathklock
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Тут даже за 15 фпс и мыло нужно сказать спасибо. А ведь могли и не выпускать игру для старых консолей.
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