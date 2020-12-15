GeForce RTX 3080 Ti задержится до февраля
Пугающе витиеватый немецкий слог сайта Igor’s LAB сдерживал появление новостей о сроках анонса GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3060, но после публикации адаптированной версии материала на страницах VideoCardz блоги должны наводниться профильными материалами.
реклама
реклама
Первоисточник устами своего главного редактора сообщает, что анонс видеокарты GeForce RTX 3080 Ti с 20 Гбайт памяти типа GDDR6X вряд ли состоится ранее конца февраля, когда в Китае уже отгремят праздничные каникулы. Стоимость видеокарты приблизится к $999, а для её производства партнёры NVIDIA смогут использовать печатные платы от GeForce RTX 3090.
На январь намечен анонс GeForce RTX 3060 в двух вариантах – с 6 и 12 Гбайт памяти типа GDDR6 соответственно. Первый будет представлен в середине января, а более доступная версия с 6 Гбайт памяти может задержаться до конца месяца или даже до февраля.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила