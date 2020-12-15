Пугающе витиеватый немецкий слог сайта Igor’s LAB сдерживал появление новостей о сроках анонса GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3060, но после публикации адаптированной версии материала на страницах VideoCardz блоги должны наводниться профильными материалами.

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Источник изображения: VideoCardz

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Первоисточник устами своего главного редактора сообщает, что анонс видеокарты GeForce RTX 3080 Ti с 20 Гбайт памяти типа GDDR6X вряд ли состоится ранее конца февраля, когда в Китае уже отгремят праздничные каникулы. Стоимость видеокарты приблизится к $999, а для её производства партнёры NVIDIA смогут использовать печатные платы от GeForce RTX 3090.

На январь намечен анонс GeForce RTX 3060 в двух вариантах – с 6 и 12 Гбайт памяти типа GDDR6 соответственно. Первый будет представлен в середине января, а более доступная версия с 6 Гбайт памяти может задержаться до конца месяца или даже до февраля.