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Подрядчик Apple оценил ущерб от индийского погрома в $7 млн

Или в $60 млн – он пока не определился.
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Источники по-разному трактуют произошедшее на одном из предприятий Wistron в Индии, где в результате массовых беспорядков был нанесён материальный ущерб подрядчику Apple, который в этой стране собирает iPhone и ноутбуки. Агентство Bloomberg сообщает, что в официальных документах Wistron говорит об эквиваленте ущерба в $7,1 млн.

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Источник изображения: AFP/Getty Images

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Производство пока нельзя возобновить, поскольку Wistron приходится заниматься ремонтом помещений и заменой пострадавшего от вандалов оборудования. По словам работодателя, участники погрома не были штатными сотрудниками Wistron. Из примерно двух тысяч участников беспорядков задержаны были около 150 человек. Apple уже направила аудиторов на пострадавшее предприятие в Индии. В документах для полиции, которые видели представители Reuters, компания Wistron оценивает ущерб в $60 млн, хотя это могут быть поверхностные оценки, полученные в первые моменты после знакомства с масштабом разрушений. Ущерб Wistron сможет возместить, хотя бы частично, через страховую компанию. В результате погрома, помимо производственного оборудования и помещений, пострадали несколько транспортных средств, были похищены смартфоны и ноутбуки.

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Теги

смартфоны apple iphone ноутбуки wistron
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