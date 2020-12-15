Источники по-разному трактуют произошедшее на одном из предприятий Wistron в Индии, где в результате массовых беспорядков был нанесён материальный ущерб подрядчику Apple, который в этой стране собирает iPhone и ноутбуки. Агентство Bloomberg сообщает, что в официальных документах Wistron говорит об эквиваленте ущерба в $7,1 млн.

реклама

анонсы и реклама -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Источник изображения: AFP/Getty Images

реклама

Производство пока нельзя возобновить, поскольку Wistron приходится заниматься ремонтом помещений и заменой пострадавшего от вандалов оборудования. По словам работодателя, участники погрома не были штатными сотрудниками Wistron. Из примерно двух тысяч участников беспорядков задержаны были около 150 человек. Apple уже направила аудиторов на пострадавшее предприятие в Индии. В документах для полиции, которые видели представители Reuters, компания Wistron оценивает ущерб в $60 млн, хотя это могут быть поверхностные оценки, полученные в первые моменты после знакомства с масштабом разрушений. Ущерб Wistron сможет возместить, хотя бы частично, через страховую компанию. В результате погрома, помимо производственного оборудования и помещений, пострадали несколько транспортных средств, были похищены смартфоны и ноутбуки.