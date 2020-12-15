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Хакерам удалось получить доступ к корпоративной сети дочерней компании Intel

Очередная атака на Израиль.
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Израильское издание Calcalist на этой неделе сообщило, что группе злоумышленников, предположительно, удалось получить доступ к данным, хранившимся в корпоративной сети компании Habana Labs, которую Intel купила в декабре прошлого года. В отличие от утратившей статус фаворита Nervana, этому разработчику нейронных процессоров удалось заполучить контракт с Amazon.

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Источник изображения: All About Circuits

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Помимо служебной документации, как сообщает источник, хакеры получили в своё распоряжение логины и пароли сотрудников. Какие требования выдвигают злоумышленники, пока не уточняется. В подобных случаях обычно ведутся переговоры о выкупе в обмен на чувствительную для компании информацию, которая была похищена. К расследованию инцидента уже подключились спецслужбы Израиля.

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intel искусственный интеллект хакеры habana labs
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