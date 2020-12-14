Тайваньский сайт DigiTimes приводит комментарии главы MediaTek – тайваньской компании, которая наряду с NVIDIA и AMD страдает от нехватки производственных мощностей по выпуску полупроводниковых компонентов, поскольку в этой сфере целиком и полностью полагается на возможности подрядчиков.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Источник изображения: EE Times Asia

реклама

По его словам, проблему дефицита чипов нельзя будет решить в обозримом будущем, поскольку для этого требуется вкладывать серьёзные средства в расширение производственных мощностей. Разработчикам процессоров, как утверждает глава MediaTek, имеет смысл не сосредотачиваться исключительно на передовых литографических технологиях, а уделять больше внимания зрелым техпроцессам.

Чем «тоньше» техпроцесс, тем больше денег требуется для его освоения, а способность контрактного производителя обслуживать клиентов на этом направлении будет ограниченной. Когда все гонятся за новейшим техпроцессом, возникает дефицит. По мнению главы MediaTek, не нужно забывать про зрелые литографические технологии, которые тоже позволяют производить продукты с достойными характеристиками.