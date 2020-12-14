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MediaTek: проблему дефицита чипов не решить силами одних лишь передовых техпроцессов

Нужно уделять больше внимания зрелым технологиям.
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Тайваньский сайт DigiTimes приводит комментарии главы MediaTek – тайваньской компании, которая наряду с NVIDIA и AMD страдает от нехватки производственных мощностей по выпуску полупроводниковых компонентов, поскольку в этой сфере целиком и полностью полагается на возможности подрядчиков.

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Источник изображения: EE Times Asia

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По его словам, проблему дефицита чипов нельзя будет решить в обозримом будущем, поскольку для этого требуется вкладывать серьёзные средства в расширение производственных мощностей. Разработчикам процессоров, как утверждает глава MediaTek, имеет смысл не сосредотачиваться исключительно на передовых литографических технологиях, а уделять больше внимания зрелым техпроцессам.

Чем «тоньше» техпроцесс, тем больше денег требуется для его освоения, а способность контрактного производителя обслуживать клиентов на этом направлении будет ограниченной. Когда все гонятся за новейшим техпроцессом, возникает дефицит. По мнению главы MediaTek, не нужно забывать про зрелые литографические технологии, которые тоже позволяют производить продукты с достойными характеристиками.

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Теги

литографическое производство полупроводники mediatek
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