Эксперты TrendForce ожидают, что в наступающем квартале цены на твердотельную память в целом последовательно снизятся на 10-15%, а в сегменте потребительских SSD не найдётся факторов, которые смогли бы противостоять этой тенденции.

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Источник изображения: YMTC

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По сути, уже сейчас производители готовых ПК и твердотельных накопителей для них располагают некоторым запасом продукции этого типа, говорить о дефиците не приходится, а в начале следующего года производители памяти начнут поставлять микросхемы следующего поколения. Цены на твердотельные накопители потребительского класса в итоге снизятся на 10-15% по сравнению с текущим кварталом. Спрос на ноутбуки начнёт снижаться в первом квартале 2021 года в силу сезонных явлений, как считают авторы прогноза.