В следующем квартале цены на потребительские SSD снизятся на 10-15%
Эксперты TrendForce ожидают, что в наступающем квартале цены на твердотельную память в целом последовательно снизятся на 10-15%, а в сегменте потребительских SSD не найдётся факторов, которые смогли бы противостоять этой тенденции.
реклама
реклама
По сути, уже сейчас производители готовых ПК и твердотельных накопителей для них располагают некоторым запасом продукции этого типа, говорить о дефиците не приходится, а в начале следующего года производители памяти начнут поставлять микросхемы следующего поколения. Цены на твердотельные накопители потребительского класса в итоге снизятся на 10-15% по сравнению с текущим кварталом. Спрос на ноутбуки начнёт снижаться в первом квартале 2021 года в силу сезонных явлений, как считают авторы прогноза.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила